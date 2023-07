Numarul hotararilor si dispozitiilor nelegale emise de autoritatile locale din judetul Covasna a scazut semnificativ in acest an, doar trei documente fiind atacate in contencios administrativ de catre Institutia Prefectului.Potrivit unui bilant al Prefecturii, in prima jumatate a acestui an, Consiliul Judetean Covasna a emis 110 hotarari si toate au trecut de controlul de legalitate, in timp ce consiliile locale au adoptat 2.170 de hotarari, dintre care 43, adica mai putin de 2%, prezentau ... citeste toata stirea