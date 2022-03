Numarul investigatiilor de rezonanta magnetica, triplat in judetul Covasna

Un bilant al Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe arata ca de cand s-a pus in functiune aparatul de rezonanta magnetica, singurul de acest tip din judet, numarul investigatiilor s-au triplat. Atat cererea, cat si strategia spitalului, dar si schimbarile privind decontarile au contribuit la cresterea numarului in beneficiul pacientilor care nu mai trebuie sa mearga in alte judete pentru acest tip de analize."Numarul de investigatii de rezonanta magnetica decontate a fost de 127 ... citeste toata stirea