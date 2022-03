Numarul pacientilor COVID-19 de la SJU a scazut la jumatate

Fata de saptamana trecuta, numarul pacientilor COVID-19 care au ajuns in grija medicilor de la Spitalul Judetean din Sfantu Gheorghe a scazut la jumatate, arata bilantul prezentat miercuri, 2 martie. Datele arata ca miercuri aici erau internati 27 de pacienti COVID-19, fata de 56 cati erau in 23 februarie.Dintre cei internati, 23 erau in stare medie si grava, pe tratament cu oxigen, pe sectia de Boli Infectioase COVID (cinci vaccinati), un pacient era internat pe sectia de Chirurgie generala ... citeste toata stirea