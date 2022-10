Numarul testarilor COVID-19 - crestere semnificativa in ultimul an

Numarul testarilor pentru depistarea noului coronavirus a crescut semnificativ in ultimul an in judetul Covasna, insa cel al persoanelor interesate de vaccinare anti-COVID-19 a scazut dramatic, releva un raport al Directiei Judetene de Sanatate Publica (DSP).Potrivit sursei citate, anul acesta au fost efectuate peste 55.000 de teste, fata de 37.761 de teste facute in primii doi ani ai pandemiei."Comparativ cu anii precedenti, s-au efectuat un numar mult mai mare de testari. Fata de 9.012 in ... citeste toata stirea