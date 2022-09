Numerele castigatoare la extragerile loto de duminica, 4 septembrie

Duminica, 4 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 septembrie, Loteria Romana a acordat 16.775 de castiguri in valoare totala de peste 730.000 de lei.Rezultatele extragerilor de duminica:Loto 6/49: 47, 31, 8, 36, 26, 27Loto 5/40: 7, 11, 8, 19, 3, 28Joker: 21, 40, 16, 38, 44 +6Noroc: 9 3 7 8 1 1 0Noroc Plus: 6 8 6 8 2 1Super Noroc: 7 5 3 1 6 1La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria ... citeste toata stirea