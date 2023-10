Elevii au exersat limba romana prin cantec, joc si mestesuguriEditia a doua a workshop-ului intitulat "Sa ne cunoastem mai bine prin creatie" a avut loc in perioada 25-29 septembrie a.c., la Scoala Gimnaziala "Varadi Jozsef" din Sfantu Gheorghe. Aproximativ 220 de elevi din clasele 0-VIII, "Step by Step", au invatat despre modelajul lutului, tesut in gherghef, crosetat, incrustari in lemn, insirat margele, cusaturi traditionale si confectionarea mastilor din blana. Noutatea editiei din acest ... citeste toata stirea