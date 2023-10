Politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna - Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu specialisti din cadrul Garzii Forestiere Judetene Covasna au organizat si executat luni, 9 octombrie, o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura penala si contraventionala prevazute de legislatia in domeniul silvic. In urma controalelor au fost aplicate amenzi in valoare de 40.000 de lei."In urma controalelor efectuate la sediile, depozitele si ... citeste toata stirea