O bufnita ranita a fost gasita la Sfantu Gheorghe si dusa la veterinar

O bufnita cu o aripa rupta a fost gasita marti in zona sediului Electrica, din Sfantu Gheorghe, de catre un cetatean care a anuntat autoritatile. Comisarii din cadrul Garzii de Mediu Covasna, impreuna cu un reprezentant al Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, au transportat pasarea la un medic veterinar."In cursul zilei de 17.05.2022 am fost informati de catre un cetatean din Mun. Sf. Gheorghe ca a gasit o bufnita (Strix uralensis) care are o aripa rupta. Comisarii din cadrul Garzii de