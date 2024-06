O butelie a explodat intr-o garsoniera din Sfantu Gheorghe

O butelie a explodat intr-o garsoniera de pe strada Vasile Goldis din Sfantu Gheorghe, luni, in jurul orei 22:30. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale si echipaje medicale. In urma deflagratiei, o femeie de 57 de ani a suferit arsuri foarte grave pe 70% din corp si a fost transportata de urgenta la spital. Peste 20 de locatari, inclusiv un minor, s-au autoevacuat, transmite ISU Covasna."In jurul orei 22:30, am fost solicitati sa intervenim in urma producerii unei deflagratii ... citește toată știrea