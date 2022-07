O campanie majora de screening al cancerului de col uterin ajunge si in judetul Covasna

Vor fi infiintate centre de recoltare si retele de screening; caravana va ajunge si in mediul ruralO ampla campanie de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin va ajunge, in perioada urmatoare, si in judetul Covasna. Initiativa face parte dintr-un demers finantat din fonduri europene, demarat la Targu Mures. Astfel, vor fi infiintate centre de recoltare si retele de screening, iar o caravana se va deplasa in mediul rural. Chiar daca deocamdata orarul si calendarul ... citeste toata stirea