O, ce veste minunata! Evenimentele saptamanii te asteapta

Stim ca pregatirile de Craciun sunt in toi, curatenia este pe ultima suta de metri, iar goana dupa cadouri e in plina desfasurare. Dar daca vrei sa iei o pauza binemeritata si sa te bucuri de atmosfera sarbatorilor, iata cu ce iti poti umple zilele.Vineri, 20 decembrie18:00, premiere desene in cadrul proiectului "Desene de lumini pe fatada Teatrului Tamasi Aron", organizat de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe si Casa de Cultura "Konya Adam", la Scena de piatra din Piata Centrala; ... citește toată știrea