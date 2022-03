O cladire situata in Sfantu Gheorghe va fi demolata de Consiliul Judetean Covasna

O cladire situata pe strada Gabor Aron, nr. 14, din Municipiul Sfantu Gheorghe, va fi demolata de autoritati. Decizia a fost luata de Consiliul Judetean (CJ) Covasna in cea mai recenta sedinta a alesilor judeteni, de joi, 24 februarie. Imobilul a apartinut in trecut Ansamblului de Dansuri "Trei Scaune - Haromszek", insa a fost preluat in luna aprilie a anului 2021 in proprietatea judetului.Cladirea are o suprafata de 133 de metri patrati, iar terenul este de 404 metri patrati. Valoarea de ... citeste toata stirea