Interviu cu psihologul Gratiela Stroie, din Intorsura BuzauluiIn acest articol ne adresam in special parintilor. Este bine de stiut ca depresia, considerata de specialisti ca fiind "boala secolului", se poate manifesta si la copii, nu doar la adulti. Intr-o lume din ce in ce mai alerta, sau mai "nebuna", daca putem sa spunem asa, aceasta boala se poate infiripa in sanul familiilor pe nesimtite. Lipsa rabdarii si atentiei din partea adultilor, lipsa conectarii cu copiii lor, lipsa timpului ... citeste toata stirea