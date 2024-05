O expozitie care abordeaza tema dependentei de droguri, deschisa la Sfantu Gheorghe

O expozitie unica in Romania, care exploreaza cauzele dependentei de droguri, a fost deschisa marti la Sfantu Gheorghe. Aceasta este una dintre cele doua componente ale proiectului "Be Smart, Don't Start", coordonat de Crucea Rosie Filiala Covasna si finantat de Clubul Rotary Sfantu Gheorghe. Demersul se adreseaza elevilor si se concentreaza pe intelegerea mecanismelor dependentei, mai degraba, decat pe tipurile specifice de droguri.Expozitia permanenta va fi deschisa in atelierul Liceului ... citește toată știrea