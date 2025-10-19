Editeaza

O familie cu doi copii mici din Zagon are nevoie de ajutor dupa ce casa le-a fost mistuita de un incendiu

Sursa: Covasnamedia.ro
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 07:43
19 citiri
Un apel umanitar este lansat pentru o familie din comuna Zagon, cu doi copii mici, care a ramas fara locuinta dupa ce un scurtcircuit electric a declansat un incendiu puternic, joi seara. Flacarile au distrus casa si mai multe anexe gospodaresti, iar familia nu a mai reusit sa salveze nimic. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt uriase.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, incendiul a izbucnit in seara zilei de 16 octombrie.

"La fata ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Electra Garaiacu este vicecampioana balcanica la lupte libere
Judetul Covasna are din nou motive de mandrie. Electra Garaiacu, sportiva legitimata la Clubul ...
Sepsi OSK, victorioasa la Bacau
Intr-un meci contand pentru etapa a 10-a din Liga 2, FC Bacau a pierdut, pe teren propriu, meciul cu ...
Lemnele de foc in judetul Covasna: preturi in crestere si diferente mari intre primarii si piata privata
Pe masura ce iarna se apropie, locuitorii judetului Covasna se confrunta cu o dilema: de unde sa ...
ActualitateBusinessSportLife Show