O femeie accidentata pe trecerea de pietoni, in Ozun

Un accident rutier s-a produs pe DN 11, in localitatea Ozun, sambata, in jurul pranzului. Un barbat de 74 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a accidentat o femeie de 39 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Din cauza ranilor suferite, femeia a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale."Din cercetarile efectuate de politisti la fata locului, s-a stabilit ca un barbat in varsta de 74 de ani care conducea un autoturism pe DN11, ar fi surprins si accidentat ... citește toată știrea