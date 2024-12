O femeie, care nu purta centura de siguranta, a fost ranita in urma unui accident rutier pe DN 2D

Un accident rutier a avut loc ieri dimineata, 3 decembrie, pe DN 2D, in afara localitatii Tinoasa. Soferita unui autoturism a pierdut controlul volanului intr-o succesiune de curbe si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Femeia, in varsta de 37 de ani, nu a adaptat viteza corespunzator si nu purta centura de siguranta."In dimineata zilei de 3 decembrie, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe DN 2D, in afara localitatii Tinoasa, in urma ... citește toată știrea