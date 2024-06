O femeie de 60 de ani si o fetita de 9 ani, ranite dupaE ce soferul masinii in care se aflau a intrat cu masina in sant

Un sofer de 52 de ani care conducea pe DN 12, dinspre Miercurea Ciuc spre Sfantu Gheorghe, a intrat cu masina in sant duminica, in jurul orei 16:30. Doua pasagere au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportate la spital. Soferul nu consumase bauturi alcoolice.Accidentul a avut loc in localitatea Micfalau."Din primele verificari efectuate de politisti a reiesit ca un barbat de 52 de ani a condus un autoturism pe DN 12, dinspre Miercurea Ciuc spre Sfantu Gheorghe, iar la ... citește toată știrea