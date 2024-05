O femeie de 73 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni

Un accident rutier a avut loc luni dimineata, pe o trecere de pietoni de pe strada Banki Donat din Sfantu Gheorghe. O masina condusa de un sofer de 75 de ani a lovit o femeie de 73 de ani care traversa strada. In urma impactului, victima a fost transportata la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 8:30."Din verificarile politistilor a rezultat ca un barbat de de 75 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Banki Donat, dinspre strada 1 Decembrie 1918 spre strada Kriza Janos, ... citește toată știrea