O femeie din Ozun a ajuns la spital dupa ce a fost lovita cu catarama de la curea

Politistii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie pe numele unui barbat care si-a agresat concubina cu o catarama metalica de la o curea. Femeia, in varsta de 33 de ani, a sesizat marti, 11 martie, autoritatile, iar barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. Victima a avut nevoie de ingrijiri medicale."In dimineata zilei de 11 martie, politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe au intervenit in localitatea Ozun, in urma unei sesizari privind agresarea unei femei de 33 de ... citește toată știrea