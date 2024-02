O masina a cazut in raul Buzau; doua persoane au fost transportate la spital

Un eveniment rutier a avut loc azi dimineata, in jurul orei 09:00, in zona localitatii Crasna. O masina a plonjat in raul Buzau, informeaza ISU Covasna."In aceasta dimineata, in jurul orei 09:00, am fost solicitati sa intervenim in urma unui eveniment rutier in care un autoturism a plonjat in raul Buzau din zona localitatii Crasna.La locul interventiei s-au deplasat echipaje din cadrul Statiei de pompieri Intorsura Buzaului cu o ... citește toată știrea