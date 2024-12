O masina a luat foc intr-o parcare de pe strada 1 Decembrie 1918 din Sfantu Gheorghe

Un autoturism a luat foc marti dimineata, in jurul orei 10:00, in parcarea restaurantului Sugas de pe strada 1 Decembrie din Sfantu Gheorghe. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si o ambulanta SMURD. Cauza probabila a fost un scurtcircuit electric, iar masina a fost avariata in proportie de 10%.Din fericire, nu au existat victime."In jurul orei 10:00 am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu la un ... citește toată știrea