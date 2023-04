Un accident rutier a avut loc miercuri, in prima parte a zilei, pe o strada din comuna Barcani. Doua masini au fost implicate, iar una dintre ele s-a rasturnat in afara partii carosabile, a spus, pentru redactia noastra, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Alexandru Marian Rechitean.La fata locului au ajuns si politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna."La data de 19.04.2023, in jurul orei 12.20, politistii din ... citeste toata stirea