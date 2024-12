O minora de 12 ani din Chichis, data disparuta

Autoritatile au emis marti, in jurul orei 11:10, un mesaj Ro-Alert pentru a semnala disparitia unei fete de 12 de ani din Chichis. Este posibil ca fata sa se afle in autovehiculul marca Ford Transit de culoare alba, cu numarul de inmatriculare CV95VIV al carei proprietar este Majlat Andras, transmit, in mesaj, oamenii legii."In data de 24.12.2024, Pol. Mun.Sf. Ghe. a fost sesizata despre faptul ca numita Lapadat Diana-Rozalia, de 12 ani, a parasit locuinta din com.Chichis, Jud.CV. Este ... citește toată știrea