O minora de 13 ani din judetul Covasna a disparut din nou. Autoritatile cer sprijinul populatiei

Sursa: Covasnamedia.ro
Duminica, 17 August 2025, ora 16:42
Borzos Madalina, o fata de 13 ani din satul Araci, comuna Valcele, a disparut din nou de acasa. Sambata, 16 august 2025, in jurul orei 17:00, adolescenta a plecat voluntar de la domiciliu si nu s-a mai intors. In aceasta dimineata, duminica 17 august, autoritatile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a mobiliza populatia in gasirea minorei.

Nu este un simplu caz izolat. Madalina fusese data disparuta si in luna octombrie a anului trecut, insa atunci a fost gasita si readusa acasa. ...citește toată știrea

