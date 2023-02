O noua autospeciala, in valoare de 350.000 de euro, pentru pompierii intorsureni

Pompierii de la Intorsura Buzaului au primit in dotare o noua autospeciala, in valoare de 350.000 de euro. Achizitia a fost facuta de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Alexandru Marian Rechitean.Primarul din Intorsura Buzaului, Raul Urda, a scris pe contul sau de Facebook despre noua autospeciala intrata in dotarea pompierilor ... citeste toata stirea