O noua serie de lucrari pe strazile Lunca Oltului si Paius David

Strazile Lunca Oltului si Paius David din Sfantu Gheorghe vor fi vizate din nou de lucrari, in 2025, a spus joi, intr-o conferinta de presa, primarul Antal Arpad.Lucrarile au fost programate in asa fel incat sa inceapa dupa darea in folosinta a soselei de centura, care a preluat mare parte din traficul greu.In ceea ce priveste Lunca Oltului, aici va fi vorba despre schimbarea stratului de uzura."Nu am schimbat anul acestea, tocmai pentru ca n-am vrut sa mai treaca traficul greu pe un ... citește toată știrea