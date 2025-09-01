Editeaza

O ora care a schimbat vieti. "Bataliile care conteaza" la Mindformers

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 07:00
Sunt rare acele evenimente in care simti ca oamenii de pe scena nu vorbesc "ca sa fie", ci pentru ca au trait ceea ce spun. Lansarea volumului "Bataliile care conteaza" a fost exact un astfel de moment. Nu a fost doar o prezentare de carte, ci o lectie colectiva despre ce inseamna sa conduci - nu din birou, ci din viata reala.

Doi autori, doua lumi, aceeasi lupta

Magor Csibi este cunoscutul activist de mediu, care si-a purtat "razboaiele" pe frontul conservarii in fruntea WWF in Romania si, ...citește toată știrea

