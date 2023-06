Ministerul Apararii Nationale si Prefectura Covasna anunta ca "Exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si teritoriului pentru aparare", derulat in 12 - 16 iunie, in judetele Covasna si Harghita, a fost deschis oficial. In acest context, o parte din rezervistii cu domiciliul in judetul Covasna, cuprinsi in planurile de mobilizare, vor fi chemati la unitati militare. Aici, se vor desfasura activitati specifice de pregatire.Sedinta pentru ... citeste toata stirea