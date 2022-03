O poveste frumoasa despre viata, sport si militarie, in vremuri tulburi

Acum mai mult ca niciodata, cand traim vremuri tulburi, cu un conflict militar desfasurat intr-o tara vecina, avem nevoie de povesti frumoase, care sa ne (re)dea speranta si incredere. Pentru ca inca suntem in luna martie, luna femeilor, am decis sa aducem in fata covasnenilor o poveste care are in mijlocul sau o femeie remarcabila, militar activ din 2006, care de aproape 10 ani isi desfasoara activitatea la Centrul Militar Judetean Covasna. Lucreaza intr-un mediu predominat de barbati, dar ... citeste toata stirea