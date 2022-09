O sculptura in memoria copilului ucis de o explozie in 1984 va fi dezvelita la Sfantu Gheorghe

O sculptura in memoria copilului Vaszi Janoska, decedat in 1984 in Piata Mihai Viteazul din Sfantu Gheorghe din cauza unei explozii provocate de un dispozitiv artizanal, va fi dezvelita sambata, in centrul municipiului, informeaza autoritatile locale.Potrivit reprezentantilor Primariei, sculptura a fost realizata de Sarpatki Zoltan, iar initiativa realizarii acesteia apartine lui Vary O. Peter, reprezentant al Fundatiei Harmas."Sambata, 10 septembrie, in Piata Mihai Viteazul va fi dezvelit ... citeste toata stirea