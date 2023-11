Unul dintre locuitorii strazii Varga din Baraolt ne-a semnalat ca este revoltat de starea drumului pe care cei din zona sunt nevoiti sa-l foloseasca zilnic. Probleme au fost si inainte, insa acum, in urma unor lucrari la canalizare, drumul este plin de noroi. Benedek Huszar Janos, primarul din Baraolt, ne-a declarat ca primaria a incercat sa obtina finantare europeana pentru asfaltare, dar fara succes. Solutiile temporare, precum acoperirea cu pietris, sunt excluse in acest an din cauza ... citeste toata stirea