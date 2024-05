O ursoaica si doi pui, ucisi de tren; al treilea ursulet a fost transportat la un centru pentru orfani

O ursoaica si doi dintre cei trei pui ai ei au murit dupa ce au fost loviti de un tren in apropierea localitatii Ozun, au informat reprezentantii Garzii de Mediu Covasna.Potrivit acestora, cel de-al treilea ursulet a fost capturat si transportat in judetul Harghita, la un centru de reabilitare a puilor orfani."In data de 13 mai 2024, ca urmare a unui apel telefonic din partea reprezentantului comunei Ozun, prin care am fost informati despre faptul ca, pe raza localitatii Ozun, o ursoaica cu ... citește toată știrea