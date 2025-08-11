Editeaza

Oana Macovei: "De cand sunt mama, simt ca pot muta muntii din loc"

Sursa: Covasnamedia.ro
Luni, 11 August 2025, ora 07:00
22 citiri
Pentru unele mame, venirea unui copil aduce incetinirea ritmului. Pentru altele, e scanteia care le pune in miscare mai mult ca niciodata. Oana Macovei, fondatoarea Kokowa, face parte din a doua categorie. Maternitatea i-a schimbat prioritatile, i-a slefuit obiceiurile si i-a dat forta sa ia decizii mai bune pentru ea si familia ei. Astazi, jongleaza intre facturi, termene-limita si momentele de joaca cu fetita sa, iar fiecare zi este un exercitiu de adaptare. Povestea ei face parte din ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
Energia electrica domina reclamatiile la Protectia Consumatorului Covasna
Facturile intarziate, recalcularile greu de inteles si comunicarea deficitara au devenit ...
Al doilea meci, a doua remiza pentru Sepsi OSK
Intr-un meci contand pentru cea de a doua etapa din Liga 2, la Buzau, echipa locala Metalul a ...
Incarcarea masinilor electrice nu mai e gratuita la Intorsura Buzaului. De ce s-a luat aceasta decizie si cat costa acum energia
Daca ai o masina electrica si obisnuiai sa te opresti in Intorsura Buzaului pentru o incarcare ...
ActualitateBusinessSportLife Show