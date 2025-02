Obiecte inedite donate viitorului muzeu al comunismului din Sfantu Gheorghe

Peste 50 de persoane din judetul Covasna, dar si din afara acestuia, au donat diverse obiecte pentru viitorul muzeu al comunismului, aflat in curs de amenajare in incinta fostei Fabrici de tigarete din municipiul Sfantu Gheorghe, printre cele mai inedite numarandu-se o lada cu conserve fabricate in 1987 si un aparat de supraveghere mascat intr-un pachet de tigari.Viitorul muzeu se va intinde pe o suprafata de 3.000 de metri patrati in cladirea fostului depozit de tutun, iar, potrivit ... citește toată știrea