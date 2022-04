Obligatiile operatorilor ecomomici privind comercializarea bauturilor alcoolice

Pentru prevenirea faptelor antisociale generate de consumul excesiv de bauturi alcoolice, le reamintim operatorilor economici obligatiile statuate in legislatia in vigoare cu privire la comercializarea bauturilor alcoolice.Astfel, in conformitate cu prevederile articolului 2 din Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 republicata, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice:Servirea consumatorilor cu bauturi alcoolice in ... citeste toata stirea