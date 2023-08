Vin perseidele si ne promit un spectacol superb in acest an, anunta organizatorii evenimentului care va avea loc sambata, 12 august, de la ora 21:00, la Observatorul Vega din Campul Benedek, de la iesirea din Sfantu Gheorghe spre Valcele. In acest an, Luna noua vine in ajutor, pentru ca nu va lumina prea tare cerul, asa cum s-a intamplat anul trecut, mai spun cei care au lansat invitatia.Ploaia de stele poate fi observata in perioada 17 iulie - 24 august, insa momentul in care acest eveniment ... citeste toata stirea