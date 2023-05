La data de 06.01.2023, a intrat in vigoare Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.Astfel, in conformitate cu actul normativ mentionat anterior, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in urma consemnarii optiunii in cererea-tip prevazuta la alin. (1) si (2), certificatul de cazier judiciar se elibereaza gratuit si in forma electronica. Certificatele de cazier judiciar eliberate in forma electronica sunt semnate cu semnatura ... citeste toata stirea