Oficial: de luni, "SCOALA" dispare din traficul rutier intre orele 7:30-8:30 si 15:30-16:30

Consilierii locali din Sfantu Gheorghe au adoptat joi, 24 februarie a.c., hotararea prin care se interzice circulatia masinilor scolilor de soferi la orele de varf, pentru a fluidiza traficul rutier.Primarul orasului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a spus joi, intr-o conferinta de presa, ca s-a intalnit miercuri seara cu reprezentantii scolilor de soferi din oras si ca "in urma unei discutii constructive", s-a agreat in unanimitate ca de luni, 28 februarie a.c., in intervalele orare 7:30-8:30 ... citeste toata stirea