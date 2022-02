Oglinda zidului darimat din Sfintu Gheorghe sau Ziua cind sintem provocati la razboi cu injustitia sociala

20 februarie este Ziua Mondiala a Justitiei Sociale, zi facuta sa stirneasca schimbari in tari ca Romania, caci tara noastra este fruntasa in Europa, alaturi de Bulgaria, la capitolul injustitiei sociale fata de toate grupurile si comunitatile vulnerabile: copiii din familiile sarace si copiii fara familie, batrinii, persoanele cu dizabilitati, persoanele prinse in captivitatea unor munci grele si prost platite, persoanele de etnie roma si comunitatile marginale, persoanele fara adapost. 20 ... citeste toata stirea