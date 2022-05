Operatie de prelevare de organe la SJU Sfantu Gheorghe

Un destin tragic, cu o viata curmata mult prea devreme, la doar 17 ani, dupa un traumatism toracic care a dus la o moarte cerebrala, inseamna acum zile in plus si o noua sansa pentru cinci sau sase persoane, datorita faptului ca familia tanarului a acceptat sa ii fie prelevate mai multe organe. Operatiunea a avut loc la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe. Speta a ajuns in presa centrala la finele saptamanii trecute, dupa ce s-a aflat ca o parte din ficatul tanarului din ... citeste toata stirea