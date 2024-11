Operatiunea Truck & Bus

COMUNICAT DE PRESA. In perioada 11 - 17 noiembrie, politistii din judetul Covasna sunt implicati activ in operatiunea europeana "Truck & Bus", desfasurata sub egida ROADPOL (Organizatia Politiilor Rutiere din Europa). Aceasta actiune, care se repeta periodic de-a lungul anului, are ca principal obiectiv verificarea legalitatii transportului public de marfuri si persoane, dar si prevenirea accidentelor rutiere in care pot fi implicate aceste vehicule.Zilnic, politistii rutieri si de ordine ... citește toată știrea