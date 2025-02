OPINIE. Cel mai bun cadou pentru viitorii parinti

In ciuda vremurilor in care traim, cu schimbari ametitoare, preturi tot mai mari si instabilitate politica, mai sunt printre noi, cei mai tineri, aceia care isi gasesc vointa si curajul sa faca pasul spre cea mai mare provocare a vietii lor: copiii.Se pot spune multe pe subiect, dar mie succesul celui mai recent curs de pregatire pentru viitorii parinti, organizat de Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe, imi arata si ca nu vrem asta oricum, ci am si dori sa ... citește toată știrea