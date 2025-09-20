Editeaza

Opt caini eutanasiati la Campul Frumos: respectarea legii sau cruzime?

Sursa: Covasnamedia.ro
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 07:42
21 citiri
Opt caini din adapostul de la Campul Frumos au fost eutanasiati miercuri, 17 septembrie. Vestea a starnit revolta si furie in randul asociatiilor de protectie a animalelor. Asociatia AMY a denuntat public ceea ce numeste un "genocid canin" si a subliniat ca decizia s-a luat pe ascuns, fara transparenta si fara un minim efort de colaborare.

Asociatia reclama ca, dupa preluarea adapostului de catre Urban Locato, firma care apartine Primariei Sfantu Gheorghe, uciderea cainilor a inceput fara ...citește toată știrea

