Autoritatile din orasul Covasna vor premia, pentru al 14-lea an la rand, cele mai frumoase case si blocuri din localitate. Cetatenii se pot inscrie in cadrul concursului "Locul unde traim - imaginea noastra", pana in data de 15 august.Premiile pornesc de la 800 de lei si ajung pana la 7.000 de lei, se arata intr-un anunt al autoritatilor."Primaria orasului Covasna aduce la cunostinta locuitorilor ca organizeaza si in acest an concursul *Locul unde traim - imaginea noastra*, conform HCL nr. ... citeste toata stirea