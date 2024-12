Ordin de protectie emis in urma amenintarilor prin retelele de socializare

In urma amenintarilor primite prin intermediul retelelor de socializare de la fostul concubin, o femeie de 35 de ani din localitatea Arcus a sesizat politia, luni seara, 2 decembrie. In urma sesizarii, barbatul a primit interdictia de a se apropia la mai putin de 100 de metri de fosta partenera."In seara zilei de 2 decembrie, politistii Sectiei de Politie Rurala Sfantu Gheorghe au intervenit in urma sesizarii unei femei de 35 de ani din localitatea Arcus, care a raportat ca a primit ... citește toată știrea