Politistii din Targu Secuiesc au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat care este acuzat de sotia sa de agresiune fizica.Barbatul a fi lovit-o pe sotia sa dupa ce a consumat alcool, a sustinut femeia in fata politistilor."La data 28 iunie 2023, in jurul orei 01:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Targu Secuiesc au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie in ... citeste toata stirea