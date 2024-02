Organizatia Salvati Copiii: Rata mortalitatii infantile a crescut pe fondul prabusirii natalitatii

Rata mortalitatii infantile urca din nou la 5,7 la mia de copii nascuti vii, fata de 5,2 anul anterior, in conditiile in care natalitatea scade vertiginos, anunta Organizatia Salvati Copiii (OSC).Potrivit organizatiei, cea mai mare rata a mortalitatii infantile se inregistreaza in judetul Salaj - 10,5 la mia de copii nascuti vii, iar cea mai mica in municipiul Bucuresti - 2,5 la mie, ceea ce arata disparitatile uriase care exista in tara. Astfel, rata mortalitatii infantile din Salaj este de ... citește toată știrea