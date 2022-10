Organizatiile de femei si seniori ale PNL Covasna si-au ales presedintii (P)

La sfarsitul saptamanii trecute, filiala Covasna a Partidului National Liberal si-a desemnat conducerea organizatiilor de femei si seniori, in doua sedinte cu participare numeroasa, desfasurate la Sfantu Gheorghe.Astfel, in fruntea organizatiei de seniori a fost ales Janel Leaua, cel care a asigurat si interimatul acestei functii in ultimii 2 ani, in timp ce la organizatie de femei, votul a mers catre Felicia Muntean, consilier judetean PNL si presedinte al organizatiei din orasul Covasna. ... citeste toata stirea