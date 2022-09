"Orice etnie are o mama a sa si fiecare mama trebuie respectata"

Mihail Olarescu, un tanar de 37 de ani, este presedintele Raionului Cimislia din Republica Moldova. El s-a aflat la Sf. Gheorghe in timpul Festivalului "Kurtoskalacs", desfasurat in weekend. Principalul motiv pentru care a venit aici a fost semnarea unui acord de colaborare cu Consiliul Judetean Covasna, care l-a surprins in mod placut, atat din punctul de vedere al frumusetii locurilor, cat si din cel al pragmatismului si eficientei cu care acesta este administrat.Absolvent al Academiei de ... citeste toata stirea